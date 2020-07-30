Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da tatlıcılar, Kurban Bayramı nedeniyle kadayıf ve baklava siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. İşletmeci Yılmaz Elaldı, bayramlarda tatlı tüketiminin gelenek olduğunu belirterek, koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını ve üretim malzemelerini ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ettiklerini söyledi.

Bayram sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan tatlılar için siparişlerin artması, Kurban Bayramı öncesinde imalatçıları fazla mesai yapmaya zorladı. Diyarbakır'ın coğrafi işaret belgesine sahip burma kadayıfı, eşsiz tadıyla yaz mevsiminin vazgeçilmezi soğuk baklava, sütlü Nuriye ve daha birçok tatlı çeşidi, kentte yaşayanların bayram sofralarında olmazsa olmazları arasında yer alıyor. 3 fabrikasında ürettiği tatlıları 19 şubesinde vatandaşla buluşturan tatlı imalatçısı Yılmaz Elaldı, siparişleri yetiştirmek için günde 3 vardiya çalıştıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle siparişlerin çoğunu kuryeler aracılığıyla tüketicilere ulaştırdıklarını belirten Elaldı, şunları kaydetti: