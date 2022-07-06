DİYARBAKIR'DA TATLICILARIN BAYRAM MESAİSİ - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA TATLICILARIN BAYRAM MESAİSİ

06.07.2022 16:55
DİYARBAKIR'DA TATLICILARIN BAYRAM MESAİSİ

DİYARBAKIR'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, kadayıf ve baklava üreten firmalarda yoğun mesai başladı.

DİYARBAKIR'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, kadayıf ve baklava üreten firmalarda yoğun mesai başladı.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kentin tescilli tatlıları burma kadayıfı ve soğuk baklavaya rağbet arttı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, yoğun talep karşısında 3 ayrı üretim noktasında 700 personel ile 3 vardiya halinde mesai yaptıkları söyledi. Elaldı, 'Türkiye geneli 24 şubemiz, 700'e yakın çalışanımız var. Bu personelle bayram mesaimiz, zaman zaman 2-3 vardiya olarak çalışacak şekilde, günlük satışlarımızın 3- 5 katını stoklayıp bayram hazırlığı yapmakla geçiyor. Hazırlıklarımız tamam diyebiliriz. İşimizin ana başlığı temizlik ve hijyendir. Biz bunlara son derece dikkat ediyoruz. Gıda mühendislerimiz bu konuda hem üretim merkezlerimizde hem de satış noktalarımızda sıkı bir şekilde denetim yapıyor. Gıda mühendislerimiz günlük çıkan ürünlerin numunesini almaktan tutun, ürünlerin son kullanmasına kadar gıda güvenliği konusunda bütün işlemleri titizlikle yapıyorlar. 10 yıldan bu yana 'Hacıdo' ismiyle dondurma da üretiyoruz. Kahramanmaraş dondurmasından daha lezzetli? dedi. (DHA)

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Aksaray'da bıçakçıların kurban bayramı mesaisi başladı Aksaray'da bıçakçıların kurban bayramı mesaisi başladı Baklavacıların bayram mesaisi başladı Baklavacıların bayram mesaisi başladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA TATLICILARIN BAYRAM MESAİSİ - Son Dakika

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