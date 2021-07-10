Diyarbakır'da taziye dönüşü feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'n Ergani ilçesi Elazığ karayolunda bir yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu 25'inci kilometresinde Sallıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, farklı bir mahallede yakınları vefat edenleri taşıyan 21 AAU 474 plakalı minibüs, taziye dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak yan yattı. Yan yatan minibüsün altında kalan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, aralarından kadın ve çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere ambulansla Ergani İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR