Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu: 56 gözaltı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahis oynatan şahıslar ile tefecilik yapanlara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu: 56 gözaltı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahis oynatan şahıslar ile tefecilik yapanlara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.


Bismil ilçesinde sabah erken saatlerde yasa dışı bahis oynatan şahıslar ve tefecilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 56 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, tefecilere yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alkollü kadının, küçük çocuğa zorla öpüşmeyi öğretmesinin görüntüleri tepki çekti
Hatay'da 3 kişi, tacizle suçladıkları genci beyzbol sopasıyla dövdüler Komşusunun eşeğine tecavüz eden adama 300 lira para cezası verildi 1 çocuk annesi kadın, evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı

Son Dakika Haberleri
16:12 Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: "Oyunu bozacak tek ülke Türkiye'dir" - Son Dakika Haber
16:09 Trump: İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi - Son Dakika Haber
16:06 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım tarihinden itibaren sınır dışı edilen yabancı terörist... - Son Dakika Haber
16:06 Malatya'da evleri işaretleyen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika Haber
16:05 'Silahla yaralama' ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika Haber
15:55 Alkollü kadının, küçük çocuğa zorla öpüşmeyi öğretmesinin görüntüleri tepki çekti - Son Dakika Haber
15:52 Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 16:13:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]