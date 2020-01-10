Diyarbakır'da tehlike saçan metruk yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Diyarbakır'da tehlike saçan metruk yapılar yıkılıyor

Diyarbakır'da, yeni yerleşim yerlerinin açılmasıyla birlikte, Bağlar ilçesinde oturanlardan bazıları, çoğu gecekondu olan evlerini terk etti. Boşaltılan evler zamanla uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelince mahalleli, gece saatlerinde dışarı çıkamaz oldu. Duruma el koyan Bağlar Belediyesi, tespit ettiği 250 metruk yapı için yıkım kararı aldı. Yıkımları başlayan yapıların yerine ise sosyal yaşam alanları oluşturulacak.

Diyarbakır'da yeni yerleşim yerlerinin açılmasıyla özellikle Bağlar'da vatandaşların terk ettiği gecekondu evleri, zamanla uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline geldi. Fuhuş ve benzeri amaçlar için de kullanılan binalar yüzünden mahalleli, geceleri dışarı çıkamaz oldu. Durumu gören Bağlar Belediyesi yetkilileri, tespit ettikleri 250 yapı için yıkım kararı aldı. Yıkımları biten yapıların yerine park ve oyun alanı gibi sosyal yaşam alanları oluşturulacak.

Bağlar Belediyesi İmar İşleri Kontrol Mühendisi Fırat Kılıç, tehlike saçan metruk yapılarla ilgili çok sayıda şikayetin geldiğini söyledi. Kılıç, "Özellikle Muradiye, Kaynartepe, 5 Nisan ve Şeyhşamil gibi mahallelerimizde bulunan ve kullanımını yitirmiş metruk yapılarla ilgili çalışma yürütüyoruz. Çünkü bu yapılarda ciddi anlamda rahatsızlıklar oluşuyor. Özellikle vatandaş şikayetlerine istinaden bu rahatsızlıklar oluşuyor. Uyuşturucu ve kötü amaçlı kullanımlar, çöp kirliliği gibi birçok sıkıntılar oluyor. Bunlarla ilgili belediye başkanımızın hassasiyeti ile bu konunun özellikle üzerinde duruyoruz. Tespit ettiğimiz metruk yapıları yasal mevzuat çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirip yıkımlarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

'YIKIMLAR KONTROLLÜ ŞEKİLDE YAPILIYOR'

İlçe nüfusunun yoğunluğunun çok yüksek olduğunu ifade eden Kılıç, tespit edilen binaların kontrollü şekilde yıkıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 300 bin nüfusu bulunan bir alan ve çoğu eski yapılardan oluşuyor. Şu anda tespit ettiğimiz 250'ye yakın metruk yapı var. Bunların 60'ı ile ilgili işlemimizi bitirdik. Yaklaşık 50'ye yakın yapının yıkımı başladı. Günden güne artan bir sayı var. Bu yapıların kontrollü bir şekilde yıkılması gerekiyor. Gerekli tedbirler alınarak bu yıkımlar gerçekleştiriliyor. Mühendislerimiz bu kontrolleri gerçekleştirdikten ve izni verdikten sonra bu çalışma yapılıyor. Özellikle çocuklarımız bu alanların etrafında oyun oynuyorlar. Bu anlamda tehlike arz eden yapılarda var. Onları da tespit edip mühendislerimizin kontrolünde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu alanları ortadan kaldırdıkça vatandaşımızın memnuniyetini artırıp sosyal yaşam alanlarını daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu alanları yıktıktan sonra oturma alanları ve spor alanları oluşturmaya çalışacağız. Onla ilgili çalışmalarımız devam edecek."