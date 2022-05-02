Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

DİYARBAKIR'da bir alışveriş merkezinin önünde gençlerden oluşan iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İki taraf, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgada yere düşen bir kişinin başına tekmeyle vurulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.