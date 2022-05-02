Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
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Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada

02.05.2022 15:47
Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada

DİYARBAKIR'da bir alışveriş merkezinin önünde gençlerden oluşan iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da bir alışveriş merkezinin önünde gençlerden oluşan iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İki taraf, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgada yere düşen bir kişinin başına tekmeyle vurulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.


Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada
Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada
Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada
Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada
Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada
YORUMLAR
500
Viranşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı Viranşehir'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı Alışveriş merkezine girmek isteyen onlarca kişi açılışı beklerken kuyruk oluşturdu Alışveriş merkezine girmek isteyen onlarca kişi açılışı beklerken kuyruk oluşturdu

Yenişehir, alışveriş, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika


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