Tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüste ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Bismil- Diyarbakır kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı minibüs refüjdeki direğe çarptı.

Diyarbakır 'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaç yarali var

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