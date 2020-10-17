Tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

Tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 10 yaralı

17.10.2020 16:03

Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Bismil- Diyarbakır kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı minibüs refüjdeki direğe çarptı.

Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüste ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 10 yaralı
Tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 10 yaralı
Tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 10 yaralı
Tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 10 yaralı

Diyarbakır, Minibüs, Bismil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

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