Tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Bismil- Diyarbakır kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı minibüs refüjdeki direğe çarptı.
Çarpmanın etkisi ile devrilen minibüste ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Kaynak: AA
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