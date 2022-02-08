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Diyarbakır'da temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı

08.02.2022 16:14
Diyarbakır'da temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı.

İtfaiyenin Kayapınar Şubesinde düzenlenen programa, Adıyaman, Ağrı, Batman, Elazığ ve Bitlis belediyelerinden 17 itfaiye eri katıldı.

Programda uygulamalı itfaiye, teorik afet yönetimi ve koordinasyon eğitimleri verildi.

İtfaiyecilere 2 gün boyunca gerçek yangın, kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm durumların yaşatılması, yangına müdahale, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri, arama kurtarma yöntemleri, doğalgaz ve LPG müdahalesi, simülasyon uygulama eğitimleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, eğitimlerin itfaiyecilerin olaylara müdahalede daha da profesyonelleşmesi amacıyla verildiğini söyledi.

Tecrübelerini bölge illeri itfaiyecileri ile paylaştıklarını belirten Yiğit, "Olası yangın ve afetlerde halkımızın mal ve can güvenliğinin daha profesyonel ekiplerce sağlanması için bölgemize hitap edebilecek Türkiye standartlarında itfaiye eğitim merkezi faaliyetlerine yıl içerisinde devam edeceğiz." dedi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı - Son Dakika
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