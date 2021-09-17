Diyarbakır'da "Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil" temalı resim yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gençlere çevre bilincinin kazandırılması amacıyla resim yarışması düzenlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında çalışmaları devam eden Bismil Atıksu Projesinin görünürlük etkinlikleri çerçevesinde ilçede "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla resim yarışması yapılacak.

Dicle Nehri'nin kirlenmesini önleyecek Bismil Atıksu Projesi kapsamında çevre temizliği bilincinin gençlere kazandırılması amacıyla düzenlenecek "Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil" temalı resim yarışmasına ilçede ikamet eden ilk, orta ve lise öğrencileri katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin resimlerini, 24 Eylül'e kadar Bismil Bahçeşehir Kolejine teslim etmesi gerektiği bildirildi.

Resimlerden oluşan sergi 5 Ekim'de Bismil Kardeşlik Parkı'nda vatandaşın beğenisine sunulacak.

Dereceye giren ilk üç öğrenciye çeşitli ödüller verilecek.