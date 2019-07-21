DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, polisin, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:52 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Bağlar
ilçesinde, polisin, PKK
'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, 1 özel harekat polisi de yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Sento Caddesi eski havaalanı kavşağında bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairede PKK'lı teröristlerin saklandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında eve operasyon düzenledi. Polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada bir özel harekat polisi vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
EV SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası, çatışmanın yaşandığı evin sahibi karı-koca çift gözaltına alındı. Polis yolu trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de, dedektör köpek yardımıyla evde ve çatı katında arama yaptı.
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