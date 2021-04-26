Diyarbakır'da terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da terör operasyonu: 11 gözaltı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen gösterileri organize edenlere yönelik operasyonda, HDP'li yöneticilerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen gösterileri organize edenlere yönelik operasyonda, HDP'li yöneticilerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen gösterileri organize edenlere yönelik başlatılan soruşturmada, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Bu gösterilere katıldığı ve organize ettiği belirlenen şüphelilere bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.



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