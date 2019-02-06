Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 11 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 11 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 11 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 11 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 11 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terörö örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan Ecemiş, Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy ve Ceper köyleri ile bağlı mezraları, Hani ilçesine bağlı olan Kaladibi, Akçayurt, Topçular ve Yukarıturalı köyleri ile bağlı mezraları 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi" denildi.

Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşları can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacak kaydedildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:00 Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tesettüre Giren Oyuncu Gamze Özçelik, Afrika'da 11 Su Kuyusu Açtırdı "Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi

Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi 3 Yaşındaki Kız Çocuğu, Minibüste Annesinin Kucağında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:40:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 11 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]