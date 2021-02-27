Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında il merkezi ve Kocaköy ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında bazı dernek yöneticilerinin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, sim kartlar, örgütsel dokümanlar, toplatma kararı bulunan kitaplar, ajanda, CD ve teröristlerin bulunduğu fotoğraflar ele geçirildi.

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