Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne eleman temin eden, teröristlere ideolojik eğitim veren, para karşılığında sahte kimlik düzenleyen ve güvenlik güçleri hakkında keşif çalışması yaparak terörist saldırılara zemin hazırlayan 19 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Kararın ardından Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Teröristlere sahte kimlik düzenlemiş

Öte yandan, gözaltına alınanlardan A.N'nin Lice ilçesindeki sözde terörist mezarlığı sorumlusu olduğu ve evini teröristlere karargah olarak kullandırdığı, bir ilçe belediyesinde memur olarak görev yapan R.A'nın ise para karşılığında teröristlere sahte kimlik düzenlediği öğrenildi.

Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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