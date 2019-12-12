Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 gözaltı

6 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 gözaltı, System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı bir köydeki 2 farklı noktada yapılan aramada 265 paket halinde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 11 roketatar mühimmatı, 13 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 kaleşnikof silah, M-16 tüfek, 20 şarjör, 2 bin 117 fişek, 175 elektrikli kapsül, 52 Alpha fire 5 uzaktan kumanda, 15 elektronik devre, 3'er adet alıcı ve verici devre, dürbün, silah dürbünü, radyo, pusula, bıçak, uyku tulumu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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