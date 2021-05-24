DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU 29 GÖZALTI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın 'şehir yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturmada, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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