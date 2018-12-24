Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Diyarbakır'da terör operasyonu Polisi şehit eden teröristlerden birine ait ceset gömülü vaziyette bulundu Hani'de polisi şehit eden teröristlere yardım ve yataklık eden 7 kişi tutuklandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 1 polis memurunu şehit ederek kaçan teröristlere yardım ve...

Diyarbakır'da terör operasyonu

Polisi şehit eden teröristlerden birine ait ceset gömülü vaziyette bulundu

Hani'de polisi şehit eden teröristlere yardım ve yataklık eden 7 kişi tutuklandı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 1 polis memurunu şehit ederek kaçan teröristlere yardım ve yataklık eden 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, polislerle girdiği çatışmada ölen 1 teröristin cesedi Lice ilçesinde gömülü olarak bulundu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani ilçesi Kalaba köyü mevkiinde 17 Aralık 2018 pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Hani İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin BTÖ mensuplarının bulunduğu bir aracı takip ettikleri esnada çıkan çatışmada 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun da yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yaralı BTÖ mensuplarının olay yerinden kaçmasına yardım ettikleri tespit edilen ve yakalanan 7 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca devam eden istihbari çalışmalar neticesinde olay yerinden yaralı olarak kaçan teröristlerden 1 teröristin öldüğü, cesedinin Lice ilçesi Birlik köyüne gömüldüğüne dair bilgiler alınması üzerine, Lice ilçesi kuzeydoğusunda 23 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 23.00'dan itibaren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek-44 operasyonunun icrasına başlanılmıştır. Operasyon bölgesinde 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 11.30 sıralarında Jandarma Komando timleriyle icra edilen temas araması esnasında; Birlik köyü ile Miaran Komu arasındaki kırsal alanda teröriste ait ceset gömülü vaziyette bulunmuştur. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından bahse konu yerde incelemelerin yapılmasını müteakip, şahsa ait ceset kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.

Teröristi defneden 2 kişi yakalandı

Açıklamada, Birlik köyü Miaran mezrasında ikamet eden S.Ö. isimli şahsın ikamet ettiği evde yapılan adli aramada; duvarda kan izleri ve cesedin sarılmasında kullanılan çarşafların tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla malzemelere Olay Yeri İnceleme timi tarafından el konulduğu belirtildi. Açıklamada, "S.Ö. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. S.Ö. isimli şahıs ile yapılan mülakat neticesinde; terörist cesedini Birlik köyü Gezan mezrasında ikamet eden H.Ş. isimli şahıs ile birlikte gömdüklerini beyan etmesi üzerine, H.Ş. isimli şahıs ikamet ettiği adreste yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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