Diyarbakır'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 38 kilogram esrar ile 14 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 38 kilogram esrar ile 14 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesinin kuzeydoğusundaki dağlık alanda, 27 Ocak 2019 Pazar günü başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik
Operasyonu tamamlandı.
Operasyonda ruhsatsız av tüfeği, hassas tartı, 38 kilogram esrar ile 14 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
Yol kontrolü ve adli arama faaliyetlerinde ise "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 2 cezaevi firarisi yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:51 Kaynak: AA
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