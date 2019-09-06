Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu
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Diyarbakır'da terör operasyonu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da terör operasyonu, System.String[]

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman C¸avuş Ugˆur Sağlam-65 Operasyonu'nda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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