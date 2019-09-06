Diyarbakır'da terör operasyonu
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Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:26 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman C¸avuş Ugˆur Sağlam-65 Operasyonu'nda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
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