Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonlarında aralarında HDP meclis üyelerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonlarında aralarında HDP meclis üyelerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık suçlarına karışan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, terör örgütüne üye olmak ile yardım ve yataklık suçlarından, aralarında HDP meclis üyelerinin de bulunduğu 6 şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. - DİYARBAKIR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:47 Kaynak: İHA
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