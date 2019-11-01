Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yardım sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yardım sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yardım sağlayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, PKK'ya yardım sağladıkları tespit edilen, aralarında HDP'li belediye meclis üyelerinin de olduğu 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada sorgulandığı öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:55 Kaynak: DHA
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