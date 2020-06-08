Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 tutuklama 1 ev hapsi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise kronik rahatsızlığı nedeniyle ev hapsi ile cezalandırıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler elde edilen ve bu yönde haklarında tanık beyanları bulunan, terörist başı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan 'tecrit' eylemi, benzeri örgütsel eylem ve etkinliklere katılan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalananan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de olduğu 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi de kronik rahatsızlığından dolayı ev hapsi ile cezalandırıldı.