Son dakika haberleri! Diyarbakır'da terör operasyonu: 75 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da terör operasyonu: 75 gözaltı

15.04.2022 14:52
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da terör operasyonu: 75 gözaltı

Son dakika habere göre Diyarbakır'da "Nevruz" kutlamalarında terör örgütü lehine, "Örgüt propagandası yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama" şeklinde çeşitli yasadışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 105 şüpheliyi 101 kamera ve 639 saat görüntü izleyerek tespit etti.

Diyarbakır'da "Nevruz" kutlamalarında terör örgütü lehine, "Örgüt propagandası yapan, kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama" şeklinde çeşitli yasadışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 105 şüpheliyi 101 kamera ve 639 saat görüntü izleyerek tespit etti. 75 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyetinden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri 21 Mart 2022 günü "Nevruz" konulu kutlama etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü lehine, "Örgüt Propagandası yapan, Kamu araçlarına zarar veren, güvenlik güçlerine yönelik taşlama" şeklinde çeşitli yasadışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 105 şüpheliyi 101 kamera ve 639 saat görüntü izleyerek tespit etti" denildi.

Açıklamada, "105 şüphelinin 110 adresine yönelik 15 Nisan 2022 günü eş zamanlı yapılan operasyonda 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu G3 Piyade Tüfeği, bu tüfeğe ait 6 adet şarjör ile 259 adet fişek, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 30 adet fişek, 5 adet yasaklı yayın ve örgütsel içerikli doküman 7 adet örgütü simgeleyen sözde bez semboller ele geçirilmiştir" diye bildirildi.

Nevruz günü, öncesi ve sonrası günlerinde yapılan 3 aşamalı operasyonlarla toplam 582 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınarak adli işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, 15 Nisan 2022 tarihinde yapılan operasyonda Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da terör operasyonu: 75 gözaltı
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da terör operasyonu: 75 gözaltı
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da terör operasyonu: 75 gözaltı
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da terör operasyonu: 75 gözaltı
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da terör operasyonu: 75 gözaltı

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Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 kişi hakkında gözaltı kararı Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 kişi hakkında gözaltı kararı Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2) Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı (2)

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Diyarbakır'da terör operasyonu: 75 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Diyarbakır'da terör operasyonu: 75 gözaltı - Son Dakika
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