Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi
6 saat önce
Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:54 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi
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