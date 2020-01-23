Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonunda 2 ton 379 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:54 Kaynak: DHA
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