Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Kocaköy ilçesinde 322 kilogram esrar, Hani ilçesinde ise PKK'lılara ait yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Hani ilçesi kırsalında, 'Şehit Jandarma Er Sezgin Burak Cantürk' adıyla operasyon yapıldı. Operasyonda toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 7 metre elektrik kablosu, pil bloğu, baş feneri, 4 kamp ocağı, 4 terörist kıyafeti, yağmurluk, sırt çantası ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.Kocaköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ile bidonlar içinde 322 kilogram esrar bulundu. Operasyonda ayrıca Hani'ye bağlı Gömeç köyü Çağıl mezrasında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanarak, gözaltına aldı. B.A., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.