Diyarbakır'da terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı

6 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Diyarbakır'da terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olan YPS'de faaliyet gösterdikleri, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın faili terörist ile hareket ettikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda yol kesme eylemlerine katıldıkları belirlenen 12 kişinin yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 zanlı yakalanırken, ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M, Ö.M, M.B, V.E, M.M, C.K, R.A. ve B.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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