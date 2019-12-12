Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi.

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.


Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:20 Kaynak: DHA
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