Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:20 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.
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