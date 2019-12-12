Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı-2 - Son Dakika

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı-2

7 saat önce

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı-2.

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı-2

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı-2

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
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