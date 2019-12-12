Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı (3)
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:41 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı (3)
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