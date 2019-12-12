Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı (3)

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı (3)

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:41 Kaynak: DHA
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