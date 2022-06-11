Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı

11.06.2022 18:23
Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı

DİYARBAKIR'da, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, yaptıkları basın açıklaması sonrası terör örgütü lehine slogan atması üzerine 12 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, yaptıkları basın açıklaması sonrası terör örgütü lehine slogan atması üzerine 12 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Bağlar ilçesine bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Binası önünde aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup toplandı. Burada yaptıkları basın açıklamasının ardından grup yürüyüşe geçti. Polisin uyarısına rağmen yürüyen grup terör örgütü lehine slogan atmaya başladı. Grubun önüne kesilerek polis ekiplerince çembere alındı. Tüm uyarılara rağmen slogan atmaya devam gruptan 12 kişi yaşanan gerginlikte gözaltına alındı.Gözaltına alınan 12 kişi emniyete götürülürken bölgede polisin önlemi sürüyor.


Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı
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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yapan gruptan 12 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

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