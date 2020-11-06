Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 26 öğretmen gözaltına alındı
06.11.2020 11:57
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'ya yakın görüşte olup İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel eğitim öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katıldığı belirlenen, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edilen şüphelilerin yakalanabilmesi için operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 öğretmen gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
(Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)
Son Dakika Şike davasında Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık beraat etti Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 öğretmen gözaltına alındı İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm ABD başkanlık seçiminde oy sayım merkezine saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Bir kişi gözaltında Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın