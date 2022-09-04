EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM HDP BİNASI ÖNÜNDE SENİ BEKLİYORUM - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM HDP BİNASI ÖNÜNDE SENİ BEKLİYORUM

04.09.2022 12:33
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM HDP BİNASI ÖNÜNDE SENİ BEKLİYORUM

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından 3 yıl önce 21 yaşındayken kaçırılan oğlu Özgür için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Latife Ödümlü, 'Gitmediğim kapı kalmadı.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından 3 yıl önce 21 yaşındayken kaçırılan oğlu Özgür için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Latife Ödümlü, 'Gitmediğim kapı kalmadı. Pasaport çıkarttım, Irak'a, Erbil'e gittim. Her tarafı gezdim. Oğlum ben HDP binası önünde seni bekliyorum" dedi.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 304 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü eylem 1098'inci gününe girerken bugüne kadar 37 aile çocuklarına kavuştu. 2019'da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıfında okurken kaybolan oğlu Özgür için Ordu'dan gelerek HDP binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Latife Ödümlü, oğluna kavuşmak için pasaport çıkartıp Irak'a kadar gittiğini ifade ederek, şunları söyledi:

'Benim oğlum burada Dicle Üniversitesi'nde okuyordu, kayboldu. 3 sene geçti, 4'e girdi. Gitmediğim kapı kalmadı. Pasaport çıkarttım Irak'a, Erbil'e gittim. Her tarafı gezdim. Oğlum ben HDP binası önünde seni bekliyorum. Sen gelmezsen ben buradan gitmiyorum. Oğlum seni kandırdılar, götürdüler. Gel devlete sığın, hiçbir ceza yoktur. Kaç tane çocuk geldi, hepsi de annesinin evine gitti. Oğlum seni bekliyorum, sen de gel. Kar da, kış da olsa seni bekliyorum. Ben 3 sefer Mahmur Kampı'na geldim, Erbil'e geldim. Gitmediğim kapı kalmadı. Ben seni görmedim. Burada seni bekliyorum' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM HDP BİNASI ÖNÜNDE SENİ BEKLİYORUM - Son Dakika

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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: OĞLUM HDP BİNASI ÖNÜNDE SENİ BEKLİYORUM - Son Dakika
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