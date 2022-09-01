Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu

01.09.2022 20:18
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, çalışmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan oğulları Mehmet (24) ve Yakup (18) için Gaziantep'ten gelen Hadice Demir ile 304'e yükseldi.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, çalışmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan oğulları Mehmet (24) ve Yakup (18) için Gaziantep'ten gelen Hadice Demir ile 304'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1095 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 6 yıl önce çalışmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Mehmet (24) ile Yakup'un (18) annesi Hadice Demir ile 304 oldu. Nöbetteki aileler tarafından karşılanan Demir, 'Kahrolsun HDP' sloganlarıyla bina önüne yürüdü. Hadice Demir, iki çocuğunun aynı zamanda ortadan kaybolduğunu belirterek, "Babaları yok peşlerinden gidemedik. İnşallah gelirler. Beni görüyorsunuz, artık gelin yeter. Çocuğumu herkesten istiyorum. Tek başıma kaldım. Hastayım yollara düştüm buraya geldim" dedi.Açıklamanın ardından aileler gece nöbetine devam ederek, 3 Eylül'de yapılacak olan 4'üncü yıl etkinliği için çağrıda bulundu.


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu - Son Dakika

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