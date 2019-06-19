Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden terörist yakalandı
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği belirlenen bir terörist düzenlenen operasyonla yakalandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
'da terör örgütü PKK
'ya eleman temin ettiği belirlenen bir terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı
TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve daha önce aranma kaydı olmayan Serhat kod adlı İ.B.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Kayapınar
ilçesinde belirlenen adreste Lice
İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle yapılan operasyonda terörist İ.B., yakalanarak gözaltına alındı. Terörist, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. - DİYARBAKIR
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