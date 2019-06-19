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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden terörist yakalandı

17 dakika önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği belirlenen bir terörist düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden terörist yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği belirlenen bir terörist düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve daha önce aranma kaydı olmayan Serhat kod adlı İ.B.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Kayapınar ilçesinde belirlenen adreste Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle yapılan operasyonda terörist İ.B., yakalanarak gözaltına alındı. Terörist, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, PKK, Diyarbakır, 3. Sayfa
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