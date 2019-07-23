Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı.
1 saat önce
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:48 Kaynak: AA
'da terör örgütü PKK
'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı.
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