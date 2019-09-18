Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 955 kilo 150 gram esrar ve 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemelerle sığınakları imha etmek, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin güneyi ile Hazro ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda 16 Eylül'den itibaren icrasına başlanılan "Bayrak-134 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-03 Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

"Son yıllarda tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktar"

Yapılan aramada, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 955 kilo 150 gram esrar, 19 ayrı noktada toplam 6 milyon 718 bin 750 kök Hint keneviri ile kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9 bin 700 metre uzunluğundaki su hortumu, 6 su motoru ve 3 elek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"??Operasyonda ele geçirilen kenevirle yaklaşık 134 ton esrar üretilebilmekte olup, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucuyu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur."

Açıklamada, o?perasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen aramada 124 kişi ve 44 aracın kontrol edildiği, 1 kişinin 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldığı aktarılarak, Lice ilçesinin Bağlan köyünde oturan M.Ş.B. ve A.B'nin ikametlerinde yapılan aramada poşet içerisinde 12 kilogram esrar ele geçirildiği, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.