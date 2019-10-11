Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi

59 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, gizlenen uyuşturucuların bulunması amacıyla Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 9 Ekim'de başlatılan "Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon bölgesinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen aramada, evlerinde ve araçlarında uyuşturucu bulunduran 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen temas ve adli aramada bahse konu ağaçlık, kayalık alan ile toprağa gömülü jelikan bidonlarda kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 şarjör, 17 fişek ve terörist kıyafeti bulundu.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Diyarbakır, Lice, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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