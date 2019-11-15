Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 ton 38 kilogram esrar, 5 bin 560 kök Hint keneviri ile mühimmat ele geçirildi, tespit edilen 2 kış sığınağı ve el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınaklar tespit edilerek, silah ve mühimmatların muhafaza altına alınması, diğer malzemeler ile sığınakların imha edilmesi, terör örgütü mensupları ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, saklanan uyuşturucunun bulunması, bunları gizleyenlerin adalete teslim edilmesi için Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 13 Kasım'da Kıran-5 Operasyonu kapsamında "Şehit Güvenlik Korucusu Malik Yıldız-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 3 bölgede, kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 65 bidonda 5 ton 38 kilogram esrar, 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrar muhafaza altına alındı, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

"Mutfak dolabının altında sığınak tespit edildi"

Ayrıca, ?Yalaza köyünde A.Y'nin evinde yapılan aramada 75 kilogram esrar bulundu, M.Ş.B, gözaltına alındı.

Bağlan köyünde yapılan adli aramada da evindeki mutfak dolabının altında sığınak tespit edilen C.Y, gözaltına alındı.

Menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

Terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Yalaza - Esenli köy yolunda menfez altında tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği, uzman ekiplerce güvenli şekilde imha edildi.

Söz konusu sığınak ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde, patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan uzaktan kumanda ünitesi, el telsizi, lazerli silah sıfırlama aparatı, 4 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 18 kilogram amonyum nitrat, 2 kablo, antenli alıcı, kablo girişi olan bidon kapağı, 88 M-16 piyade tüfeği fişeği, 48 tabanca fişeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, M-16 piyade tüfeği şarjörü, akü, 412 pil, şarj aleti, 2 pil batarya bloğu, araç alarm sistemi, 6'lı 2 pil bloğu, çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri yerinde imha edildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.