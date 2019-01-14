Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

Diyarbakır'da Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

40 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalındaki 23 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Diyarbakır'da Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalındaki 23 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy'deki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt elebaşılarının da bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu, Kocaköy'ün Boyunlu, Hazro'nun Gözebaşı, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Kırmataş, Terdöken, Çitlibahçe, Dadaş ve Ormankaya köyleri ile bağlı bazı mezralarında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma uygulanacağı ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Diyarbakır, PKK, Güncel
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