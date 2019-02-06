Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

Diyarbakır'da Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

14 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 11 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 11 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ve Hani ilçelerinde aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Lice'nin Ecemiş, Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy ve Ceper ile Hani'nin Kaladibi, Akçayurt, Topçular, Yukarıturalı mahalleleri ile bağlı mezralarında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı belirtildi.

17 mahalledeki yasak son buldu

Öte yandan, Lice ve Kulp kırsalındaki 17 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:34 Kaynak: AA

Diyarbakır, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22 Gözaltı HDP'li Başkan Adayı, Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı

Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi Sedat Peker'den Bomba İddia: Akşener, Cinayet Sonrası Gizlice Benimle Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 08:48:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]