Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı - Son Dakika
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Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı

25.09.2022 13:56
Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 2016'daki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın sünnet olan oğlu için oluşturulan araç konvoyuna, jandarma ve polis ekipleri eşlik etti.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 2016'daki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın sünnet olan oğlu için oluşturulan araç konvoyuna, jandarma ve polis ekipleri eşlik etti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 9 yaşındaki Can Sağlam'ın sünnet töreni için araç konvoyu oluşturuldu. Konvoya, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet, minibüs ve otomobillerle katıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, şehir turu atıldı.

Gazetecilere açıklama yapan anne Cansu Sağlam, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, şöyle dedi:

"Herkese çok teşekkür ederiz. Bugünümüzde bizi yalnız bırakmadılar, destek oldular. En önemlisi de oğlumu mutlu ettikleri için teşekkür ediyorum. Heyecandan ve stresten ayakta zor duruyorum. Arkamızda olduklarını gösterdiler."

Can Sağlam da çok mutlu olduğunu söyledi.

Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam, 8 Ocak 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşmüş, memleketi Aydın'da toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı - Son Dakika

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