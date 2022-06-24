Diyarbakır'da terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıldır aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H üyesi olmak suçundan 7 yıldır aranan C.Y'nin merkez Yenişehir ilçesinde bir adrese geleceği bilgisi alındı.
Düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika