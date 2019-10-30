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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

20 dakika önce

Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu 5 gözaltıDİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 390 kilo esrar, 150 kök Hint keneviri ile bir miktar silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 390 kilo esrar, 150 kök Hint keneviri ile bir miktar silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında Silvan ve Hani ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendi. Operasyonda kayalık, çalılık ve toprağa gömülü bidonlarda 390 kilo esrar, 150 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 tüfek, makineli tabanca, 65 tüfek fişeği, 4 tabanca fişeği, 3 şarjör, uzaktan kumandalı mayınel yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan cihaz, el yapımı patlayıcı düzeneği, pil blokları, 12 kalem pil, 9 uzaktan sinyal rölesi, 3 büyük tüp, 3 küçük tüp, hassas terazi, 4 elek, 325 metre elektrik kablosu ile sığınak yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda giyim ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelere el konulurken, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'terör örgütüne üye olma' suçlarından aranan M.G. ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan Y.Z., S.M., M.T. ve M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:23 Kaynak: DHA
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