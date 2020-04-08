Diyarbakır'da teröristler sivillere saldırdı: 5 şehit - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ağaç kesimine giden işçilerin bulunduğu araca yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Olayda 5 sivil şehit oldu.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildiği, olayda 5 sivilin şehit olduğu bildirildi.



Açıklamada, "Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - DİYARBAKIR