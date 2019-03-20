Diyarbakır'da Teröristlerce Kullanılan 2 Sığınak Tespit Edildi
33 dakika önce
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Diyarbakır
'ın Lice
ve Hani
ilçelerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı'nca Lice ve Hani ilçeleri kırsalında; jandarma ve özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-118 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 Müşterek Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise ağaçlık alanda, kaya oyuğu ve 3 jelikan bidon içerisinde MG-3 tüfek, dizüstü bilgisayar, 6 pil, akü, 50 metre elektrik kablosu, küçük tüp ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:25 Kaynak: DHA
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