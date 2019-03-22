Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Teröristlerce Kullanılan 4 Sığınak ve 1 Mevzi Tespit Edildi

Diyarbakır'da Teröristlerce Kullanılan 4 Sığınak ve 1 Mevzi Tespit Edildi

1 saat önce

Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildi(Tür: Yurt)

Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildi

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:22 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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