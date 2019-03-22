Diyarbakır'da Teröristlerce Kullanılan 4 Sığınak ve 1 Mevzi Tespit Edildi
1 saat önce
Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildi(Tür: Yurt)
Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 4 sığınak ve 1 mevzi tespit edildi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:22 Kaynak: DHA
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