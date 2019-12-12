Diyarbakır'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi: 22 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi: 22 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi: 22 gözaltı

6 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonda 271 kilo 475 gram patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi: 22 gözaltı, System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonda 271 kilo 475 gram patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 kişi de gözaltına alınırken; yapılan aramalarda 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 adet el bombası 12 adet el yapımı roket, 7 adet tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve talimat ile yaşamsal malzemeler ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor
HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kadının oğlu, PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu

Son Dakika Haberleri
20:46 'Il Pirata' operası ile Sonya Yoncheva ve Javier Camarena Madrid'i büyüledi - Son Dakika Haber
20:42 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
20:37 Fransa, İtalya ve Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı - Son Dakika Haber
20:37 Bayburt'ta katil zanlısının yakalanma anı kamerada - Son Dakika Haber
20:34 Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert 'Nobel' çıkışı: Kaleminden kan damlayan birisine Nobel Ödülü verildi - Son Dakika Haber
19:57 Trump'tan "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta'ya: Öfke yönetimi sorununu çözmeli - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi: 22 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]