Diyarbakır'da teröristlerin inleri imha edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da teröristlerin inleri imha edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da teröristlerin inleri imha edildi

7 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait 3 metre derinliğinde ve 40 metrekare büyüklüğünde iki odalı sığınak tespit edilip imha edildi.

Diyarbakır'da teröristlerin inleri imha edildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait 3 metre derinliğinde ve 40 metrekare büyüklüğünde iki odalı sığınak tespit edilip imha edildi. Operasyonda ayrıca 107 kilogram esrar ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda icra edilen Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69 operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 3 metre derinliğinde ve 40 metrekare büyüklüğünde, tek giriş yeri ile 2 odası ve 2 adet havalandırma borusu bulunan 1 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas araması neticesinde, bahse konu sığınak içerisinde 1 adet fotokapan, 1 adet elektronik devre, 2 adet radyo, 1 adet akımölçer cihazı, 10 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 5'li pil bloğu, 8 adet pil, 3 adet küçük tüp, 1 adet büyük tüp, 1 adet sanayi tüpü, 200 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında; arazide çalılar ve kayalıklar arasına jelikan bidonlar içerisine gizlenmiş 107 kilogram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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