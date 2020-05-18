Diyarbakır'da teröristlerin inlerine girildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen nokta operasyonunda, teröristlerin kullandığı iki sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Akçabudak ve Konuk köyleri kırsalında terör örgütüne yönelik başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver istihbarata dayalı nokta operasyonunun başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda, teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan Akçabudak köyü kırsalında toprak altına kazılarak yapılmış ve girişinde tahtadan kapağı olan 1 adet sığınak, Konuklu köyü kırsalında toprak altına kazılarak yapılmış, tabanı halı ve duvarları naylonla kaplı 1 adet sığınak olmak üzere toplam 2 adet kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınaklar ve sığınak çevresinde toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, teröristlerce el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan 9 adet elektrikli fünye, 250 adet pil, 1 adet avometre, 1 adet 4'lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 2 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp ile 3 adet terörist kıyafeti, 1 adet kamuflajlı elbise, 2 adet sırt çantası, 500 kilogram gıda malzemesi, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve özellikle yaralı teröristlere ilk yardım amacıyla kullanılan çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR