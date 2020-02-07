Diyarbakır'da teröristlerin saklanmak için kullandığı 364 termal şemsiye ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da teröristlerin saklanmak için kullandığı 364 termal şemsiye ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da teröristlerin saklanmak için kullandığı 364 termal şemsiye ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'da teröristlerin, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçaklarından (İKU) saklanmak için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.

Diyarbakır'da teröristlerin saklanmak için kullandığı 364 termal şemsiye ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'da teröristlerin, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçaklarından (İKU) saklanmak için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin Hedik ve Kutlu köyleri kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Komando Onbaşı Şükrü Vural ve Şehit Jandarma Er Ömer Ay Operasyonları" başarıyla tamamlandı.

Operasyonlarda, teröristlerce toprak altında kalas kullanılarak yapılmış ve girişi tahta kapakla örtülü kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Aramalarda, kaya blokları arasına gizlenmiş 6 jelikan bidon içerisinde teröristlerin İHA, SİHA ve İKU'lardan saklanmak amacıyla kullandığı 364 termal şemsiye ve 35 askı kayışı ile arazide büyük tüp, küçük tüp, 30 kilogram gübre, 2 çadır, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında iki farklı bölgede, arazide toprağa gömülü bidonlar içerisinde 151 kilogram esrar ile esrar elemekte kullanılan 3 elek bulundu.

Açıklamada, "??Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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